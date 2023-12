“Als GTA VI in de winkel ligt dan koop ik direct het spel, en schaf ik ook een PS5 aan”

Reikhalzend werd er al naar uitgekeken: de trailer van de videogame Grand Theft Auto VI. Het filmpje is inmiddels al miljoenen keren bekeken, en liefhebbers van het spel kunnen niet wachten tot de game in de schappen ligt. De 20-jarige Gijs uit de stad is zo’n liefhebber.

Hoi Gijs! Je hebt de trailer bekeken. Wat is je eerste indruk?

“Tjah, het is natuurlijk maar een filmpje van ongeveer negentig seconden. Maar het ziet er ontzettend goed uit. GTA V kwam in 2013 uit. En je ziet heel duidelijk dat de ontwikkeling de afgelopen tien jaar niet stil heeft gestaan: hoe het er in de trailer uit ziet … het is bijna levensecht. Wat ik ook heel leuk vind is dat de hoofdrolspeler dit keer een vrouw is. Tot op heden waren het altijd mannen. Waarbij GTA V in zekere zin al afweek, omdat er drie hoofdpersonages waren.”

Hoe belangrijk is het spel voor jou?

“Ik was een jaar of 8, 9 toen ik in aanraking kwam met het spel. Een klasgenootje woonde bij mij in de straat. Ik kon goed met hem opschieten en kwam regelmatig bij hem thuis. Op zolder stond een computer van zijn vader, waar we heel wat uurtjes GTA Liberty City op hebben gespeeld. Ik vond dat prachtig. Een aantal jaren later, ik was toen 11 of 12 jaar oud, toen was ik op een verjaardag bij kennissen van mijn ouders. Die kennissen hadden zoons, die toen GTA V speelden op de PS3. En toen ben ik ook actief geworden en heb ik het spel zelf aangeschaft. Tegenwoordig speel ik het wat minder vaak omdat ik het druk heb met allerlei zaken.”

Wat is er zo leuk aan het spel?

“Eigenlijk is dat een hele makkelijke vraag om te beantwoorden: de vrijheid. Je kunt doen wat je wilt. Bij andere spellen ben je heel gebonden. Bij Call of Duty kun je alleen wat schieten. Bij Need for Speed is het wat racen. Bij GTA V heb je alle vrijheid om rond te rennen. Je kunt huizen en gebouwen in gaan, je kunt op avontuur gaan, je kunt auto’s tunen. Je kunt van alles.”

De critici hoor ik nu denken: daar is toch niks aan zo’n computerspel?

“Ik snap die reactie wel. Ook omdat we natuurlijk niet hoeven te verdoezelen dat er in het spel flink wat geweld om de hoek komt kijken. Je kunt in je auto mensen doodrijden, en je kunt er op los schieten. Maar toch is het spel meer dan dat. Naast de story mode heb je ook multiplayer en FiveM-opties. Bij de laatste twee ga je met andere mensen de stad in. Je voert een rollenspel uit. Je bedenkt een karakter, en vervolgens probeer je groot te worden in zo’n stad. Dat kan door allerlei baantjes te nemen. Je kunt pakketjes bezorgen, je kunt bij de ANWB werken, of bij de politie. Of je wordt crimineel. Geld verdienen, overleven en groot worden is het credo.”

Tekst gaat verder onder de video:





Verschillende streamers nemen kijkers mee tijdens hun avonturen op GTA V-roleplayservers

Wat is daar leuk aan?

“Het heeft mij veel gebracht. Tijdens de coronacrisis mocht je helemaal niks. Alles was dicht. Ik heb toen heel wat uren in de roleplay-servers doorgebracht. Het was een hele mooie manier om in contact te komen met andere mensen. Wat op dat moment in het dagelijks leven niet mocht, kon in het spel wel. Soms denk ik wel eens: als het er niet was geweest, dan weet ik niet hoe ik de dagen doorgekomen zou zijn.”

Het spel heeft verschillende roleplay-servers voortgebracht: Roerveen, Future Roleplay, Tedeapolis maar ook Groningen …

“Ik heb veel gespeeld op Groningen. Ik heb aan die periode ook vrienden overgehouden waar ik nog steeds contact mee heb. En ja, het is een spelletje. En zo moet je het ook benaderen. Maar ik heb veel geleerd. Ik ben bijvoorbeeld een hele tijd agent geweest op deze server. Daar hoort een opleiding bij, dat heel serieus wordt ingericht. Ook met sollicitatieprocedures en cursussen. Dus op dat hele gebied, hoe je solliciteert, hoe je communiceert, heb ik veel geleerd.”

Hoeveel uren GTA heb je er op zitten?

“Honderden, misschien wel duizenden. En ja, ik heb echt wel met mijn ouders om tafel gezeten: moet je nu zo vaak achter het scherm zitten om spelletjes te spelen, was dan hun zorg? Moet je niet lekker naar buiten? Ik denk dat de combinatie van die twee prima is. Als je via FiveM een stad bezoekt, dan word je constant op de proef gesteld. Kan ik de persoon die ik nu ontmoet vertrouwen? Kan ik met hem samenwerken? Of is hij in werkelijkheid een crimineel die mij in de val probeert te lokken? En in veel servers is er een goede politieorganisatie aanwezig. Net als in de echte wereld kunnen zij je aanhouden als je bijvoorbeeld te snel door de stad rijdt. Je krijgt de consequenties van je gedrag onder ogen te zien. Dus ik denk dat het best heel leerzaam kan zijn.”

Tegenwoordig speel je het wat minder, maar als GTA VI in het voorjaar van 2025 uit wordt gebracht …

“Ja, zonder twijfel. Dan ga ik direct naar de winkel. Dan koop ik het direct. En dan koop ik ook een PS5. Het spel wordt in eerste instantie niet uitgebracht voor PC. En ik ga niet wachten tot het een keer voor de computer beschikbaar komt. Dus nee, dat spel ga ik kopen. Absoluut. Daar kijk ik echt naar uit.”