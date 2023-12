Alle vouchers voor gratis kattencastratie uitgegeven

Foto: Politie Groningen

Alle 250 vouchers voor gratis kattencastratie voor minima in Groningen zijn uitgegeven. Stichting Dierenlot schrijft op X dat de pilot gemeente Groningen dan ook geslaagd is.

Het pilotproject werd op 4 oktober, dierendag, afgetrapt. De actie geeft minima de kans om gratis hun kat of poes te laten castreren of steriliseren. Hierbij gaat het om huishoudens die zijn aangesloten bij de voedselbank of die leven onder of op 120% bijstandsniveau.

Initiatiefnemer Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn doet dit project in samenwerking met Stichting Dierenlot, de Dierenbescherming, NFDO, Stichting Zwerfkatten, dierenartsen en de gemeente. Volgens de organisaties kunnen veel minima hun katten niet steriliseren of castreren, doordat er simpelweg geen geld voor is. Daardoor kan de aanwas van zwerfkatten flink toenemen.

Deelnemers die een voucher hebben aangevraagd, kunnen met de voucher een afspraak maken bij één van de deelnemende dierenartsenpraktijken. Op de website van de organisatie kunnen mensen vinden welke dierenklinieken meedoen met de actie.