All You Need is Love kerstspecial vertrekt van Groningen Airport Eelde naar Scandinavië

Foto via Groningen Airport Eelde en BBI Travel

De deelnemers aan de ‘All You Need Is Love’-kerstspecial, inclusief presentator Robert ten Brink en zijn productieteam, zijn vanaf Groningen Airport Eelde vertrokken om het programma op te nemen in Trysil in Noorwegen en Sälen in Zweden.

Voor het programma, dat op kerstavond onder begeleiding van presentator Robert ten Brink Nederlanders met hun buitenlandse geliefdes herenigd, vertrekt ieder jaar een reis naar een bijzondere bestemming om daar beelden in een romantisch winterlandschap op te nemen. De productiemaatschappij schakelde BBI Travel in voor de reis. De reisorganisatie biedt sinds 2019 complete winter(sport)reizen aan via Scandinavian Mountains Airport.

BBI Travel voor het vliegtuig, de figuranten en hun verblijf, en daarmee de invulling van het programma ter plekke. “Van het charteren van een extra vliegtuig en het organiseren van vervoer en accommodatie, tot de inzet van personeel op de luchthaven en het regelen van allerlei randzaken, aan alle details moet worden gedacht,” zegt Henk van der Kooi, eigenaar van BBI Travel. “Gelukkig is de samenwerking met de luchthaven uitstekend”. Ook de luchthaven is blij met de keuze voor Eelde: “Dat wij samen met hen zo’n bijzondere winterbestemming aan kunnen bieden, en het deel van de kerstspecial van All You Need Is Love op onze luchthaven hebben mogen organiseren maakt onze samenwerking erg bijzonder.”

“Zowel het productieteam als Robert ten Brink waren erg enthousiast over de bestemming,” aldus van der Kooi. “In de regio Scandinavian Mountains is dit jaar een uitzonderlijke hoeveelheid sneeuw gevallen. Dat creëerde perfecte omstandigheden voor romantische opnames. Wij zijn erg benieuwd naar de beelden en zien er ontzettend naar uit.”