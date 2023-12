Agenten schieten Handhavers te hulp die met sneeuwballen worden bekogeld

Handhavers zijn dinsdagavond op het Nieuwe Kerkhof bekogeld met sneeuwballen. Agenten moesten hun collega’s te hulp schieten. Dat meldt de politie op sociale media.

“We hebben vanavond onze collega’s van Handhaving ondersteund”, schrijft de politie. “Op het Nieuwe Kerkhof werden de Handhavers bekogeld met sneeuwballen. Hier waren zij niet van gediend. Wij hebben een gesprek gevoerd met de andere partij, en hebben aan hen uitgelegd dat dit niet de bedoeling is.” Niemand werd aangehouden.

Op foto’s die de politie deelt is te zien dat er verschillende sneeuwballen zijn gegooid, waarbij onder andere de voertuigen werden geraakt. Ondanks dat het gooien van sneeuwballen onschuldig lijkt, is het wel strafbaar als er gevaar of nadeel teweeg kan worden gebracht. (Artikel 424 van het Wetboek van Strafrecht)