Aardbeving met kracht van 1,7 in Thesinge

Foto: google maps

In het dorp Thesinge heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt het KNMI.

De beving, die om 00.31 gevoeld werd, had een kracht van 1,7 op de schaal van Richter. Het ging zoals gewoonlijk om een geïnduceerde aardbeving op een diepte van 3 kilometer. Dat betekent dat de beving veroorzaakt is door de gaswinning. Er is niets bekend over eventuele schade.

De laatste beving in onze provincie vond op 12 november plaats in Bedum. Dat was een veel lichtere, met een kracht van 0,6.