Aannemer legt werkzaamheden rond vernieuwing leidingen stil in Plantsoenbuurt en de Hoogte; conflict met de gemeente over geld

Foto: Afbeelding via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Het in 2021 gestartte project om de elektriciteitskabels, water-, gas- en rioolleidingen en de openbare verlichtingskabels te vervangen in de Noorderplantsoenbuurt en de Hoogte ligt stil. Volgens Sikkom en DvhN heeft de aannemer de werkzaamheden opgeschort, omdat er een conflict is met de gemeente over onvoorziene meerkosten binnen het project.

Het project, wat eind vorig jaar al af had moeten zijn, is een samenwerking tussen het Waterbedrijf Groningen, Enexis Netbeheer en de gemeente om de kabels en (riool)leidingen in de twee wijken aan te pakken. Maar nu, een jaar na de originele afrondingsdatum en met nog tien procent van het werk te gaan, heeft aannemer Oosterhof Holman er voorlopig de brui aan. Het wil eerst een oplossing zien voor meerkosten die buiten de oorspronkelijke opdracht zouden vallen, vertelt een woordvoerder gemeente aan Sikkom en DvhN.

De gemeente stelt te weten dat het project duurder is geworden, maar dat er geen onderbouwing is gegeven van de aard van de meerkosten. De aannemer zou zich hebben teruggetrokken totdat de gemeente deze informatie heeft en in gesprek kan gaan. Hoeveel geld er gemoeid is met de kostenoverschrijding kan de gemeente niet zeggen, behalve dat het om zeer grote bedragen gaat. Het bedrijf zou inmiddels in gebreke zijn gesteld door de gemeente vanwege de vertraging die het project heeft opgelopen. Want het project is nu slechts voor negentig procent voltooid