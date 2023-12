Aanhouding op Turfsingel na overval op fotozaak aan Kwinkenplein

Foto: 112 Groningen

De politie spoedde zich aan het einde van de woensdagmiddag naar een pasfotozaak aan het Kwinkenplein na een overval. Kort daarna werd op de Turfsingel een mogelijke verdachte aangehouden.

Bij de overval werd gedreigd met een steekwapen. Er raakte niemand gewond en de verdachte vluchtte in een auto. Agenten waren snel ter plaatse en gingen de winkel binnen om met het personeel te praten.

Ook in de omgeving werd gezocht naar de daders. Na enige tijd werd één persoon aangehouden op het Turfsingel. Of dit de pleger is van de vermeende overval is nog niet duidelijk. Kort na de aanhouding werd op dezelfde plek een auto doorzocht. De politie laat weten nader onderzoek te doen naar het incident.