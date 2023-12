Nieuwe manier van afhandeling aardbevingsschade

Foto via Groninger Bodem Beweging

Het IMG presenteert deze donderdag een nieuwe manier van schade-afhandeling voor mensen die gedupeerd zijn door aardbevingen. Het IMG noemt het ‘herstel zonder gedoe.’

Bewoners die hun aanvraag voor een schadevergoeding hebben aangehouden, kunnen vanaf nu kiezen hoe zij deze willen afhandelen. Dat kan via het oude beleid of volgens de nieuwe aanpak.

“Dit is de volgende belangrijke stap op weg naar een menselijkere, makkelijkere en mildere schadeafhandeling”, zegt IMG-bestuursvoorzitter Henk Korvinus. De nieuwe wijze van afhandeling wordt daadwerkelijk herstel, zonder gedoe. Bewoners met schade krijgen de mogelijkheid om alle nieuwe schades in hun woning die mogelijk veroorzaakt zijn door gaswinning, in één keer te laten herstellen. Voor mensen die niet kiezen voor daadwerkelijk herstel blijft het mogelijk om een financiële vergoeding te ontvangen.

De komende anderhalve maand krijgen in totaal ongeveer 11.000 aanvragers de keuze voorgelegd over de manier waarop hun schade wordt afgehandeld. Deze donderdag ontvangen de eerste 500 aanvragers een brief waarin staat dat zij hun keuze kunnen doorgeven, te beginnen in de gemeente Eemsdelta. Daarna volgen stap voor stap de overige aanvragers.

Als het nodig is, kunnen mensen persoonlijke hulp krijgen bij hun keuze. De verwachting is dat eind januari iedereen met een gepauzeerde aanvraag de keuzemogelijkheid heeft ontvangen. Daarna begint het IMG met het bieden van een keuzemoment voor de overige 14.000 schademeldingen. In totaal zijn er bijna 25.000 lopende schademeldingen.

Wanneer bewoners kiezen voor de nieuwe aanpak schadeafhandeling, krijgen zij twee opties: ze kiezen voor herstel tot 60.000 euro zonder onderzoek naar schadeoorzaak. Of ze kiezen voor een financiële vergoeding (vaste vergoeding van 10.000 euro of maatwerkprocedure met onderzoek naar oorzaak schade).

Vanwege systeemaanpassingen bij IMG is het tot 9 januari 2024 niet mogelijk om een nieuwe schademelding te doen. ‘Mijn dossier’ blijft voor aanvragers wel gewoon in te zien en aanvragen voor Waardedaling zijn gewoon mogelijk. Vanaf die dag kunnen bewoners gefaseerd per gemeente weer schades melden, te beginnen in Eemsdelta.