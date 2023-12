Drieduizend gratis ‘gerecyclede’ bomen uitgedeeld in Groningen

Foto via Meer Bomen Nu

Op drie plekken in de provincie Groningen worden volgende week zaterdag drieduizend gratis bomen uitgedeeld. De bomen zijn niet ‘nieuw’, maar gered van de milieustraat.

Volgens Urgenda, de organisator van de actie Meer Bomen Nu, zijn de kansarme opkomende boompjes gered uit gemeenteparken, natuurgebieden en slooplocaties. De boompjes zijn uitgeschept en klaargemaakt voor herplant. Het plantgoed is dus gratis, circulair en veelal inheems.

Voor wie nog een kerstboom nodig heeft: uitgravers hebben ook dennenbomen gered van heidevelden. Deze naaldbomen mogen daar niet uitgroeien en daarom schept Meer Bomen Nu deze in november uit met hulp van vrijwilligers. Een den verplanten is echter lastig. Ten opzichte van loofbomen, redt een groot percentage dennenbomen het op lange termijn niet. Maar ze kunnen natuurlijk wel uitstekend dienstdoen als kerstboom.

Zoals gezegd: Meer Bomen Nu deelt op drie plekken bomen uit in de provincie. Twee daarvan staan in onze gemeente. Wie volgende week zaterdag langs wil komen om een boom te halen, moet naar de Suikerlaan 51 in Stad of naar Lageweg 27 in Noordlaren.