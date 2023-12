Leerlingen Anne Frankschool planten bloembollen

Foto: iBulb

Zo’n 2150 schoolklassen in zes landen helpen dit najaar moeder natuur mee, door 1,3 miljoen bloembollen te planten. Daaronder de Anne Frankschool aan de De Sanstraat in Hoogkerk.

Het is momenteel tijd om bloembollen te planten. Dit najaar leren tienduizenden kinderen, verspreid over Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Canada en Zweden, hoe en wanneer ze dit moeten doen via een bloembollenpakket van Bulbs4Kids.

Zo’n 2150 klassen in die zes landen ontvangen een Bulbs4Kids-pakket. Met de 600 bloembollen die in elk pakket zitten, betekent dit dat er meer dan 1,3 miljoen bloembollen in schooltuinen worden geplant. Bovendien leren al deze klassen op een leuke en educatieve manier bloembollen kennen. Werken en spelen in de natuur draagt volgens de organisatie bij aan een evenwichtige en gezonde ontwikkeling van kinderen.

Het pakket bevat alle ingrediënten om op een educatieve manier kinderen te laten zien en ervaren hoe bloembollen uitgroeien tot kleurrijke bloemen. In het pakket zitten verschillende soorten bloembollen, schepjes, plantenstekers, werkboekjes en lesondersteuning voor de docent. Aan Bulbs4Kids is ook een foto- en videowedstrijd verbonden, met als hoofdprijs de Gouden Bloembol.