Zorgpremie Menzis stijgt met 5,50 euro per maand

Foto: Menzis

Zorgverzekeraar Menzis gaat de premie voor haar basisverzekering verhogen met 5,50 euro per maand. Daarmee wordt de maandpremie verhoogd tot 146,75 euro.

Zelf spreekt Menzis van een “beperking” van de verhoging van de maandpremie. De stijging heeft te maken met de groeiende vraag naar zorg, de inflatie en de dure behandelingen. Dirk Jan Sloots van Menzis laat weten dat de zorgverzekeraar zich realiseert dat de zorgpremie een flinke uitgave is. “Samen met zorgaanbieders en gemeentes werken we hard aan het betaalbaar en beschikbaar houden van de zorg. Daarvoor is het nodig dat er op korte termijn keuzes gemaakt worden uit de regioplannen die nu worden opgesteld.”

Volgens de zorgverzekeraar staat Groningen voor een grote uitdaging als het aankomt op de gezondheidskloof tussen de inwoners van de provincie. Binnen onze gemeente is de politiek al een tijd bezig met het aanpakken van dit probleem. Hiervoor wordt 9,5 miljoen euro besteed. Wethouder Manouska Mollema zei destijds: “Binnen de gemeente Groningen zien we grote verschillen in levensverwachting en gezonde jaren. Deze verschillen willen we verkleinen door juist in de wijken te investeren waar dat het meest nodig is.”