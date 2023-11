Zorgen bij politie over drugsgebruik: “Afgelopen periode veel ‘bolletjes’ in beslag genomen”

Foto via Politie.nl

Bij de politie zijn er zorgen over het drugsgebruik in de stad. De afgelopen periode zijn er vele ‘bolletjes’ in beslag genomen. Dat laat de politie op sociale media weten.

Aanleiding is het bericht dat er onlangs, in de omgeving van de Gele Loper, vier drugsdealers zijn opgepakt. Het kwartet werd op heterdaad aangehouden nadat zij harddrugs hadden verkocht. Bij de verdachten werden handelsvoorraden hard- en softdrugs aangetroffen. De afgelopen periode heeft de politie bij meerdere controles drugs aangetroffen. Volgens de politie kan de markt alleen bestaan doordat gebruikers zich onvoldoende realiseren dat ze onderdeel zijn van de criminele keten. De gebruikers dragen bij aan het kunnen bestaan van de markt.

Rioolwateranalyse

Vorig jaar herfst bleek uit een rioolwateranalyse dat de lokale drugsmarkt in Groningen groot is. De geschatte financiële omvang van alleen de cocaïnemarkt in Groningen is per gemiddelde dag ongeveer 50.000 euro. Van de methamfetaminemarkt loopt deze schatting uiteen van 187 tot 562 euro. Bij MDMA is dit 3.581 euro per dag. Met de cannabismarkt wordt elke dag ongeveer 95.000 euro verdiend, en met amfetamine ongeveer 4.000 euro. De schatting vorig jaar was dat cocaïne de Groningse markt domineert.

Meld Misdaad Anoniem

De afgelopen periode zijn er meerdere verdachten aangehouden die drugs dealden. Veel acties konden plaatsvinden nadat er via Meld Misdaad Anoniem meldingen waren gedaan. “Bij verschillende acties zijn drugs, geld, telefoons en een auto in beslaggenomen. Misdaad loont niet, het anoniem melden van het aanbieden van drugs loont wel”, laat de politie weten. Meld Misdaad Anoniem is te bereiken via 0800 7000.