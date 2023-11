‘Zondag regenachtig, ook de komende dagen blijft het niet droog’

Foto: Joris van Tweel

De herfst zit nog altijd stevig in het zadel. Regelmatig vallen er buien en daar zal de komende dagen ook weinig aan veranderen.

Zondag begint de dag bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Dat weerbeeld zal de rest van de dag ook niet veranderen. Wellicht is in de middag een glimpje van de zon mogelijk. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 11 of 12 graden. In de nacht van zondag op maandag blijft het regelmatig regenen. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden.

Ook maandag verloopt grijs en regenachtig. In de tweede helft van de middag kan het een tijdlang droog zijn, maar in de avond vallen er opnieuw buien. Het wordt 10 graden. Dinsdag lijkt overwegend droog te gaan verlopen. Het is bewolkt, en wellicht laat de zon zich even kortstondig zien. Het wordt 6 of 7 graden. Op woensdag zijn de veranderingen klein. De bewolking overheerst, en lokaal kan er in de middag een bui vallen. Het wordt 6 graden.