‘Zondag regen en waterkoud, komende week kouder en kans op (natte) sneeuw’

Met december in zicht klopt de winter de komende dagen voorzichtig op de deur. Maandag is er kans op natte sneeuw, later in de week nemen de sneeuwkansen verder toe.

Zondag begint de dag bewolkt met kans op een bui. Ook een glimp van de zon is mogelijk. In de middag neemt de kans op regen toe. Bij een zwakke wind uit westelijke richtingen wordt het 6 graden. In de nacht van zondag op maandag blijft de bewolking overheersen en valt er van tijd tot tijd wat regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 5 graden. Maandag wordt een spannende dag. De temperatuur daalt gedurende de dag naar waarden net boven het vriespunt. Dit gebeurt terwijl er een neerslaggebied passeert. Op dit moment lijkt het erop dat de neerslag voornamelijk als natte sneeuw gaat vallen.

Op dinsdag verloopt de ochtend droog, in de middag is er kans op een bui. Deze neerslag kan wederom gaan vallen als natte sneeuw, bij temperaturen van 1 of 2 graden. Op woensdag zijn de veranderingen klein. Op donderdag wordt het nog wat kouder, en bij de passage van een neerslaggebied kan er dan sneeuw gaan vallen.