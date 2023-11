Zoektocht naar nieuwe RvC-leden en algemeen directeur FC Groningen gestart

Foto: Lisa Eising

De Raad van Commissarissen (RvC) en het Stichtingsbestuur van FC Groningen zijn samen begonnen met de invulling van de vrijgekomen plaatsen in de RvC. Er wordt gezocht naar iemand met een financiële achtergrond en naar een nieuwe voorzitter.

Vorige week vrijdag kondigde FC Groningen aan dat algemeen directeur Wouter Gudde uiterlijk aan het einde van het seizoen zal vertrekken. Daarnaast lieten RvC-voorzitter Erik Mulder en lid Berend Rubingh weten per direct te stoppen. Gedurende de afgelopen periode is het erg onrustig rond de club, die dertiende staat in de Keuken Kampioen Divisie. Begin november liet de Supportersvereniging van FC Groningen weten het vertrouwen in de RvC op te zeggen. Er werd ook door supporters een spandoek opgehangen aan het stadion met de tekst: ‘de tijd van ego en vriendjespolitiek is voorbij’.

Voor de twee vacatures binnen de RvC zijn de eerste stappen gezet door middel van een werving- en selectieprocedure. Nadat de twee nieuwe RvC-leden zijn gekozen, wordt gekeken naar de invulling van de functie van algemeen directeur. De twee overgebleven leden, Bas Schrage en Paul de Rook, blijven actief binnen de RvC. Dat is de wens vanuit sponsoren, supporters en de gemeente Groningen.