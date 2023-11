Zoektocht naar kerstboom Grote Markt was dit jaar erg lastig: “Je kunt niet beloven dat het goed komt”

Foto: toerisme.groningen.nl

Elk jaar is het traditie om begin december een kerstboom op de Grote Markt te plaatsen. Maar dit jaar leek het er lange tijd op dat het niet zou gaan lukken. Volgens Louis van der Tuin kwam er pas een aantal weken geleden duidelijkheid.

Ha Louis! Het is dit jaar voor de tiende keer dat je op zoek bent gegaan naar een geschikte boom. Maar dat was nogal een klus hè?

“In juni hebben we de eerste oproep gedaan. Die oproep is ook breed opgepakt door de verschillende media. En er druppelden daarna wel wat tips binnen, maar het bleek het allemaal nét niet te zijn. Voor de boom hanteren we verschillende criteria. De boom moet bijvoorbeeld hoog genoeg zijn. Maar moet ook vol zijn, en mag dus niet kaal zijn. En daar voldeden de bomen die getipt werden niet aan.”

Groningen City Club

De opdracht om een kerstboom voor de Grote Markt te zoeken krijgt Louis van der Tuin van de Groningen City Club. Deze ondernemersorganisatie maakt de kerstboom ook mogelijk. Ondernemers in de gemeente stoppen geld in een potje, waarmee het plaatsen van de kerstboom mogelijk wordt gemaakt. Ook de lampjes en versieringen worden vanuit dit potje betaald. Doel van de kerstboom, en de kerstverlichting, is om er een aantrekkelijke binnenstad van te maken, waar het fijn vertoeven is, in een donkere en koudere tijd.

Slaat je dan de schrik om het hart?

“Oh nee hoor. In augustus hebben we een nieuwe oproep gedaan. Er kwamen toen opnieuw wat tips binnen. Maar die bomen bleken te klein te zijn, of te kaal. En dat kun je gewoon niet op de Grote Markt hebben. Je moet ook bedenken dat zo’n boom ongeveer een maand op de Grote Markt staat. Het is een visitekaartje, het moet ook echt wat zijn. En van tevoren wisten we ook dat het moeilijk zou worden. Vorig jaar hadden we zo’n geweldige boom. Toen wisten we al dat we dat succes waarschijnlijk nooit weer zullen gaan overtreffen.”

Uiteindelijk is het met wat geluk toch nog goed gekomen hè?

“Het was eind-september, en we hadden nog steeds niks. Voor een boom heb je een kapvergunning nodig, waarbij er zes weken bezwaar kan worden gemaakt. En ja, dan wordt het al behoorlijk penibel. En toen kwam er via de gemeente Groningen goed nieuws. Een medewerker was onlangs in Mussel gaan wonen. In die tuin staat een grote Nordman. Deze meneer wilde van de boom af, omdat hij een beetje link staat. En het laatste wat je wilt is een boom op je dak bij de eerstvolgende storm. Het geluk is ook dat je in de gemeente Stadskanaal geen vergunning nodig hebt om naaldbomen om te halen. Dat gegeven, en dat het een mooie boom is, heeft ons doen besluiten om voor deze boom te gaan.”

Kun je de garantie geven dat er elk jaar een boom op de Grote Markt staat?

“Nee, die kan ik niet geven. Kijk. Door de jaren heen zijn er veel bomen getipt in onze zoektochten. Die adressen bewaren we. Dus als het niet lukt, dan kijken we altijd naar die database. Zit daar iets tussen wat drie jaar geleden niet geschikt was, maar nu wel? Dus er was voor dit jaar wel een noodplan. Daarnaast is er de optie om een boom te kopen. Bijvoorbeeld een Nordmanboom laten importeren uit Duitsland. Maar dan heb je het wel over andere bedragen. De tip uit Mussel, dat is eigenlijk wat je wilt.”

Het is een flinke opgave. Elk jaar een naaldboom kappen en plaatsen op de Grote Markt. Kan het niet duurzamer?

“Op de Grote Markt plaatsen wij de boom altijd in een gleuf. Daar staat de boom in. Het zou duurzamer kunnen, door een gat te graven. Je zou een boom dan begin december naar de Grote Markt kunnen takelen, en na afloop weer naar een plek waar de boom verder kan groeien. Maar dat is een operatie die ook veel meer geld kost.”

Wanneer wordt de boom op de Grote Markt geplaatst?

“We gaan op 5 december de boom in Mussel kappen. Een dag later, op 6 december, wordt de boom in alle vroegte op de Grote Markt geplaatst. Daarna begint het versieren. Op Oudejaarsdag wordt de boom weer weggehaald.”

En dan begint de zoektocht opnieuw …

“Nou, niet direct hoor. Maar het is wel zo dat mensen tips kunnen sturen. Dat als ze nu een boom op het oog hebben, die bijvoorbeeld vanwege de veiligheid weg moet, dan kunnen ze mij een e-mail sturen. Dan kunnen we zo’n boom bekijken, en kunnen we beoordelen of wellicht deze boom volgend jaar op de Grote Markt kan staan. En het mooiste is een Nordmanboom. Dat is toch wel de soort boom die we willen hebben.”