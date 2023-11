Zoekactie in Haren naar vermiste vrouw heeft nog niets opgeleverd ondanks hulp van honden en scooterboys

De zoekactie in Haren werd zondagavond gecoördineerd door de Reddingshonden Groep Drenthe. Foto: Sander Bolhuis - 112groningen.nl

Een zoekactie in Haren zondag naar een 84-jarige vermiste vrouw heeft nog niets opgeleverd. Dat laat de politie zondagavond weten.

“Er is zondag onder andere gezocht met speurhonden van de Reddingshonden Groep Drenthe”, vertelt politiewoordvoerder Anne Kok. “Die actie heeft tot nu toe niets opgeleverd. We hebben de vrouw nog niet aangetroffen.” De actie met de honden is voor nu ook beëindigd. Maandag wordt verder gekeken wat er nodig is om de vrouw terug te vinden.

Signalement

De 84-jarige vrouw werd zaterdagavond rond 22.00 uur voor het laatst gezien op de Vondellaan in het dorp. De vrouw droeg op dat moment een halflange roze gestikte winterjas. Ze heeft grijs haar, donkere ogen en is 1.60 tot 1.70 meter lang. Mogelijk draagt ze een nachtjapon onder haar jas en donkere broek. De vrouw verplaatst zich te voet.

“Blij met hulp van scooterboys”

De politie heeft zondag onderzoek gedaan in de zaak. Behalve van de Reddingshonden Groep Drenthe kreeg men ook hulp van zes jongens op scooters die een gebied uitgekamd hebben. “We zijn heel blij met de hulp van deze scooterboys”, laat de politie weten. Mensen die meer informatie hebben in deze zaak, of de vrouw gezien hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Meer informatie, inclusief een foto van de vrouw, vind je op de website van de politie.