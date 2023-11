Verkeersveiliger, groener en leefbaarder: zo zouden het Floresplein en de Floresstraat eruit kunnen zien

Afbeelding via Gemeente Groningen

De riolering in de Indische Buurt staat op de planning om eind 2024 te worden vervangen. Dat betekent ook dat de Floresstraat, het Floresplein en woonstraten in de Indische Buurt op de schop gaan. De gemeente grijpt deze werkzaamheden aan om het Floresplein opnieuw in te richten.

Het gemeentebestuur diende woensdag een financieringsvoorstel in rond een voorlopig voorstel voor de herinrichting. Op de onderstaande tekening is te zien hoe de herinrichting eruit moet gaan zien.

De snelheid moet eruit bij de automobilisten op de Floresstraat. Er wordt nog te vaak te hard gereden en de brede weg snijdt de Korrewegwijk en de Indische Buurt eigenlijk in tweeën. Daarom wordt de weg smaller en komen er bomen langs te staan. Dat zorgt tegelijk voor een breder trottoir, waardoor de auto ’te gast’ moet worden in de omgeving. Op deze trottoirs komt een aantal verhoogde plateaus. Deze moeten een soort toegangspoort vormen richting het Pand, het Groenhuis en de speeltuin.

De bomen komen over de hele lengte van de Floresstraat, tot aan de Korreweg. Met nog een aantal bomen in het voorlopige plan komen er ongeveer vijftig bij in de omgeving. Daarnaast komen er meer plantvakken en groenstroken met kleurrijke beplanting. Maar er gaat ook groen weg, onder meer bij de afgelegen ruimte voor de moskee (de voormalige Sionskerk) en rond ‘verborgen zithoeken’ rond de vijver.

De Floresvijver en het park er omheen zijn ‘sleets’, aldus het college. Bosschages zijn te groot, eentonig en niet mooi aansluitend. Ook staat de ‘verborgen’ trappartij aan de noordkant al jaren bekend als overlastplek. Ganzenpoep, drassig gras en weinig bankjes vormen meer problemen. Door het uitdunnen en herstellen van de bosschages, het bijplanten van meer kleurrijke beplanting dat de biodiversiteit versterkt, het toevoegen van nieuwe wandelpaden en het plaatsen van meer ontmoetingsplekken, krijgt de vijver volgens het gemeentebestuur meer ‘allure’. Ook moet de herinrichting een versterkt gevoel van sociale veiligheid geven en een veilige route worden voor kinderen op weg naar speeltuin DIB en het Pand. Aan het exacte ontwerp van de vijver wordt nog wel gesleuteld. Meer trappartijen en extra kunst zijn daarbij opties, aldus het gemeentebestuur.

Het pleintje bij de Sionskerk (moskee) blijft een parkeerplaats waar elke woensdag de weekmarkt op staat. De twee kramen op de markt moeten er meer gaan worden. Meer zitgelegenheid en groen moeten het plein aantrekkelijker maken buiten de markt- en moskeetijden (vrijdag) om. Ook aan dit ontwerp wordt nog gesleuteld. Op het pleintje bij de kruising tussen de Javalaan en de Floresstraat komt een speel-, sport- een picknicktafel in de stijl van Anno Smith.

Het ontwerp voor de Floresstraat en het Floresplein is nog niet definitief. In december verwacht het college meer duidelijkheid te hebben, wanneer ook een aantal door bewoners ingediende wijzigingen is verwerkt.