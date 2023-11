Zaterdagavond en komende nacht kans op noorderlicht: “Noorden en Wadden hebben grootste kans”

Het noorderlicht gezien vanaf De Westhoek. Foto: Rodrigo Veenstra : facebook.com/rodrigo.veenstra

Er is zaterdagavond, en in de nacht van zaterdag op zondag, kans om het noorderlicht te bewonderen. Volgens betrokkenen maakt het Noorden de grootste kans.

Recent heeft er op de zon een explosie plaatsgevonden waarbij er materie in de ruimte is geslingerd. Deze zonnestorm arriveert zaterdagavond in onze atmosfeer wat leidt tot het kunnen zien van het noorderlicht. Via sociale media zijn de eerste berichten binnengekomen dat het fenomeen ook daadwerkelijk gezien wordt. Dit is onder andere het geval in Egmond aan Zee, en aan de Oostzeekust in Duitsland.

Noorderlicht is niet altijd met het blote oog te zien. Soms helpt het om een foto te maken met een wat langere sluitertijd waardoor het noorderlicht alsnog zichtbaar wordt gemaakt. Daarbij is het ook belangrijk dat er geen bewolking is. De afgelopen weken was het Noorderlicht vaker in onze contreien te zien.