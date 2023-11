Zaterdag af en toe zon, maar ook een bui; zondag wordt rustige, droge najaarsdag

Foto: Joris van Tweel

Gedurende het weekend laat de zon zich af en toe tussen de wolken door zien. Zaterdag valt er nog een bui, maar zondag blijft ht droog. Na het weekend keren de buien terug en gaat het herfstweer een versnelling omhoog.

Volgens weerman Johan Kamphuis verloopt het weekend relatief rustig: “Zaterdag is er af en toe zon, maar valt er nog wel een enkele bui. Het wordt 10 graden bij een matige westenwind. Zondag wordt echt een rustige najaarsdag. Het blijft droog en de zon schijnt geregeld, al is het niet stralend. Dat alles bij een zwakke of matige zuidenwind.”

Daarna zet de herfst weer een tandje bij, vervolgt Kamphuis: “In de nacht daalt het kwik tot rond de 3 graden. Maandag gaat het waaien en bovendien ook weer flink regenen. Er stroomt zachtere lucht ons gebied binnen. Daardoor wordt het zo’n 13 graden. Dinsdag houdt de onstabiliteit aan en wordt het een graad of 11.”