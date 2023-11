Wouter Prins tekent voor vier jaar bij hoofdmacht FC Groningen

Prins debuteerde op 20 oktober 2023 tegen De Graafschap (foto: FC Groningen)

FC Groningen en vleugelverdediger Wouter Prins zijn een contract overeengekomen tot medio 2027.

Dat laat de club maandagavond weten. De 19-jarige verdediger uit de eigen opleiding debuteerde eerder dit seizoen in het eerste elftal en is sinds 1 november onderdeel van de eerste selectie. De vleugelverdediger doorliep sinds 2015 alle jeugdelftallen van FC Groningen.

“Dit is een moment waar je als kleine jongen heel lang van droomt en dan is het moment ineens daar”, vertelt Prins. “Het is mooi om te delen met mijn ouders, broers, opa en oma en vrienden. Hun glimlach bij het tekenmoment betekent echt veel voor me. Dit is een mooie beloning voor hard werken, voor mezelf en zeker ook voor mijn familie.”

Pitbull

Prins kreeg binnen de opleiding de bijnaam ‘Terriër’ of ‘Pitbull’. “Ik kan wel een gemeen mannetje zijn”, vertelt Prins. “Ik geef altijd 100%, wil geen duel verliezen en wil iedere dag de beste versie van mezelf laten zien.”

Prins wordt gezien als een zogenoemde laatbloeier. In het eerste jaar bij Onder-17 kende hij een lastige periode met een knieblessure die waarschijnlijk veroorzaakt werd door zijn groei. “Toen heb ik wel eens getwijfeld, maar ben ik toch doorgegaan. Het is de droom die me overeind hield.”

Debuut

Prins debuteerde op 20 oktober 2023 tegen De Graafschap. In de vijf daaropvolgende duels stond Prins steevast in de basisopstelling van hoofdtrainer Dick Lukkien.