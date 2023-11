“Woensdag waterkoud, aan het einde van de week kans op natte sneeuw”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het aanstaande weekend lijkt waterkoud te gaan verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er aan het einde van de week kans op natte sneeuw.

“Woensdag is het waterkoud bij 5 graden als maximumtemperatuur”, vertelt Kamphuis. “Wolkenvelden en een paar opklaringen wisselen elkaar af en het blijft tot de avond droog. Dan volgt regen, en zal ook de temperatuur oplopen. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4.

Donderdag is het zacht bij 13 graden. Eerst is er af en toe zon, maar de bewolking wordt in de loop van de dag steeds dikker. In de loop van de middag volgt regen. Er waait een vrij krachtige westelijke wind, kracht 4 tot 5.

Vrijdag wordt een gure herfstdag. Er vallen een paar buien met kans op hagel en natte sneeuw. Ook kunnen er zware windstoten voorkomen, en steekt langs de wadden een stormachtige noordwester op, windkracht 8. Het wordt 6 graden.

Zaterdag en zondag blijft het waterkoud bij 5 tot 7 graden, maar doet de wind het kalmer aan. Ook neemt de buienactiviteit af.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.