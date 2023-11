Woensdag eerst wat zon, in de loop van de middag gevolgd door regen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Woensdag begint droog met af en toe wat zon. In de middag neemt de bewolking toe, later gevolgd door lichte regen. In de avond volgt meer regen. Het wordt 10 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind, kracht 5 of 6.

In de nacht vallen nog enkele buien en de temperatuur daalt maar weinig: tot ongeveer 8 graden.

Ook donderdag is er eerst af en toe zon, met later weer kans op een bui. Het wordt 10 of 11 graden bij een matige zuidwestenwind, kracht 4 of 5.

Vrijdag en zaterdag vallen er enkele buien. Op de thermometer zien we geen veranderingen.