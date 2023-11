“Woensdag bewolkt en buien, in het weekend waterkoud”

Foto: Joris van Tweel

De temperatuur doet de komende dagen een stapje terug. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het komend weekend, bij de komst van nieuwe storingen, waterkoud worden.

“Woensdag is het half tot zwaar bewolkt en vallen er een paar buien”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 11 graden bij een matige zuidwestenwind, kracht 4. In de avond, en in de nacht van woensdag op donderdag koelt het af naar 2 tot 4 graden en kan er lokaal een mistbank ontstaan.

Donderdag is er veel bewolking maar schijnt af en toe ook een waterig zonnetje. Het blijft waarschijnlijk droog, en de wind uit het oosten tot zuidoosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Het wordt 7 of 8 graden.

Ook op vrijdag is het droog en rustig weer bij een zwakke noordwestenwind. Er worden talrijke wolken aangevoerd, maar af en toe is er een streepje zon en het wordt 7 of 8 graden. Zaterdag gaat het nog een tijd lang goed, en is het droog, maar later op de dag arriveren nieuwe oceaanstoringen en gaat het regenen. Het is waterkoud bij 6 of 7 graden, bij een aantrekkende zuidoostenwind, windkracht 4. Op zondag houdt het wisselvallige weer aan.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.