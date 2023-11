Winterse temperaturen blijven Groningen in hun greep houden

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag zijn er flinke opklaringen. Deze worden afgewisseld door wolkenvelden en later op de dag kan er een sneeuwbui komen. Het blijft koud met een 1 graad.

In het weekend blijft het ijskoud. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 2 graden bij een zwakke westenwind. Zondag is het droog en schijnt de zon nu en dan zon. Het wordt 1 graad.

Vanaf maandag zet zachte oceaanlucht de aanval in. De kans op neerslag neemt toe maar zowel op maandag als dinsdag lijkt de zachte lucht onze omgeving nog niet te kunnen bereiken. Daarna volgt een meer grootschalige aanval, maar of die uiteindelijk zal slagen blijft nog even in de sterren staan. Boven Scandinavië zien we volgende week een behoorlijke opbouw van hoge druk die de tegenstand tegen de aanval van zachte lucht zal verstevigen.