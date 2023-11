Winst maar geen periode voor Gorecht, Helpman wint weer; Mamio en VVG zwaar onderuit

Foto Martijn Minnema

In de tweede klasse greep Gorecht naast de periode maar blijft wel bovenin meedoen. VV Groningen ging (net als Mamio een klasse lager) ruim onderuit en Lewenborg boekte een zege in een zespuntenduel. Helpman pakte in de derde klasse de winnende draad weer op. Ook voor Lycurgus, the Knickerbockers en Groen Geel was er winst.

2J

De ontknoping in de strijd om de eerste periode in 2J was een bijzondere. De top vier speelde tegen elkaar. Gorecht moest winnen en hopen dat Noordscheschut niet van VEV’67 zou winnen. Gorecht moest dan zelf van nummer twee Wolvega winnen. Gorecht voldeed ruimschoots aan zijn plicht, maar ook Noordscheschut won waardoor die de eerste periode pakken. Maar bij Gorecht zullen ze toch met een goed gevoel op deze dag terugkijken. De topper tegen Wolvega werd met 4-0 gewonnen waardoor Gorecht naar plek 2 stijgt, op 1 punt van Noordscheschut. Nick Janzen zette Gorecht voor rust op 1-0, na rust scoorden Michel Koopman, Benjamin Zondervan en Thijs Hekman.

VV Groningen kon tegen Hoogeveen hoop koesteren op punten, de opponent stond 1 punt en 1 plek onder VVG. Het pakte flink anders uit, VVG ging na een 7-0 ruststand met 9-0 onderuit. VVG zakt naar de voorlaatste plaats en heeft na acht wedstrijden al 39 tegentreffers.

Lewenborg steeg twee plekken door het kelderduel tegen hekkensluiter Bedum met 2-1 te winnen. Na rust werd een 0-1 achterstand ongedaan gemaakt. Daan Metus maakte in de 69′ minuut gelijk en kort voor tijd bezorgde Mitchell van Kalsbeek Lewenborg de zege.

3C

Helpman pakte vorige week ondanks de eerste nederlaag van het seizoen al de eerste periode, deze week werd de winnende draad weer opgepakt. Uit bij Veendam 1894 werd met 0-3 gewonnen. Remco de Haas scoorde twee keer voor Helpman.

The Knickerbockers stond bij rust met 1-0 voor tegen Zuidlaren en liep in de tweede helft uit naar 4-0. In de slotfase deden de gasten nog wat terug, eindstand 4-2. Roël Batema scoorde twee keer voor TKB dat nu de tweede plek deelt met Zuidhorn op zes punten van koploper Helpman.

Groen Geel won thuis met 5-0 van WVV en klimt naar plek vijf. Groen Geel had vijf verschillende doelpuntenmakers.

Lycurgus staat zesde, het won vanmiddag op de Esserberg met 4-1 bij Be Quick 1887 wat na vier nederlagen op rij van de subtop naar de onderste regionen afgezakt is en nog maar drie clubs onder zich houdt. Na een 0-0 ruststand liep Lycurgus na rust uit naar 0-4. Rindert Ykema maakte er twee.

Eén plek en één punt boven Be Quick staat HFC’15, dat ging vanmiddag bij nummer twee Zuidhorn door een late treffer sneu met 3-2 onderuit.

Mamio staat laatste en ging vanmiddag bij Onstwedder Boys, wat voorafgaand aan het duel maar één plek hoger stond, met maar liefst 11-0 onderuit. Bij rust was het 4-0, in de laatste 12 minuten scoorde de thuisclub vijf keer.

4C

Amicitia VMC is na 8 duels nog puntloos, veel aanknopingspunten bood het duel van vanmiddag niet, er werd met 8-0 verloren van Haulerwijk. VVK ging met 2-1 onderuit bij HSC en staat op plek negen.

5E

Gruno won met 0-5 en staat met een wedstrijd meer in punten gelijk met koploper BSVV. Haren was vrij en is met twee wedstrijden minder dan BSVV de club met de minste verliespunten.