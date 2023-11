Wilma Mansveld wordt lid van Raad van Commissarissen Enexis

Foto via Enexis

Wilma Mansveld is door de aandeelhouders van Enexis benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Dat maakte het energiebedrijf vrijdag bekend. Mansveld, oud-staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, is op dit moment directeur van de Veiligheidsregio Groningen.

“Ik kijk ernaar uit om bij de Raad van Commissarissen van Enexis aan de slag te gaan”, vertelt Mansveld. “Enexis is een belangrijke spil in de energietransitie. De veranderingen in ons energiesysteem raken iedereen en hebben veel impact voor bedrijven en huishoudens. Ik verheug bij erop om vanuit mijn kennis en bestuurlijke ervaring de Raad van Bestuur te ondersteunen en te adviseren bij deze uitdaging.”

Mansveld is geen onbekende in Groningen. Namens de PvdA bekleedde ze tussen 2003 en 2012 verschillende functies in de provincie, waaronder gedeputeerde voor energie. Van 2012 tot en met 2015 was Mansveld staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II. In 2017 maakte de voormalig politica de overstap naar de Veiligheidsregio Groningen, waar ze op dit moment directeur is. Mansveld werk daarnaast in verschillende organisaties in de energiesector.