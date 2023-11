Welke rol speelde de Martinikerk in het slavernijverleden?

Foto: Capella Groningen

In de Martinikerk wordt zaterdagavond door middel van een bijzonder programma stilgestaan bij het koloniale verleden van de kerk. De avond zal bestaan uit theater en gesprek.

De avond, die om 20.00 uur begint, wordt geopend door spoken word-artiest Vinny Johnson. Vervolgens zullen twee sprekers het koloniale verleden van de kerk onder de loep nemen. “Saskia Treu is één van de sprekers”, laat de organisatie weten. “Zij is geestelijk verzorger en storyteller met roots in de Marrongemeenschap. Daarnaast hebben we Erica Meijers uitgenodigd. Zij doet als onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit onderzoek naar het thema kerk en slavernij.”

Daarna is het tijd voor kunst en theater van het collectief Sites of Memory. “Zij brengen de voorstelling Free to be Free. Op verschillende plekken in Nederland hebben ze al voorstellingen gemaakt over het koloniale verleden van steden. Door middel van dans, theater, poëzie en muziek komen verhalen tot leven over vrijheid en verzet in het verleden, heden en toekomst.”

De avond begint om 20.00 uur en wordt georganiseerd in samenwerking met Bitterzoet Erfgoed. Inloop is vanaf 19.30 uur mogelijk. De entree is gratis.