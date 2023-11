Weggeefwinkel in Lewenborg sluit de deuren: “Het was een mooie ervaring, maar het stopt hier”

Foto: Google Maps

De weggeefwinkel aan de Lichtboei in Lewenborg sluit de deuren. Op 29 november is men voor het laatst geopend. Dat laat de weggeefwinkel op sociale media weten.

“De winkel wordt definitief gesloten”, laat Erwin Grose weten. “Er zijn geen doorstartplannen. Na ongeveer 3,5 jaar is het mooi geweest. We kijken terug op een hele goede ervaring, waarbij we veel mensen blij hebben gemaakt. Wat we aanbieden was ook hard nodig. Er was, en er is, behoefte aan.” Het avontuur begon onder de naam Weggeefwereld Groningen, in een kraakpand aan de Koningsweg. In de zomer van 2020 opende men de locatie in een oude supermarkt aan de Lichtboei.

“In mijn omgeving zag ik veel armoede”

Grose: “Omdat we geen cent subsidie krijgen konden we onze eigen gang gaan, mede dankzij een geweldig team vrijwilligers. We konden alles naar eigen inzicht inrichten. Dat we nu stoppen, dat is een bewuste keuze. Eind 2019 hadden we drie fietsenwinkels. Twee daarvan zijn gesloten, omdat ik tijdens de coronacrisis geen gebruik heb gemaakt van steunmaatregelen. En toen dacht ik, wat nu? In mijn omgeving zag ik dat armoede altijd aanwezig was. En zo is de weggeefwinkel ontstaan. Daarna ben ik ook uitgiftepunt van de Streekboer geworden, omdat lokaal eten gezond is, en boeren in de buurt gesteund worden.”

“Helaas stopt het hier”

Ondertussen zijn de kosten de afgelopen jaren gestegen. “Ik kan het niet meer financieren vanuit andere projecten. Dus helaas stopt het hier. Het pand waar we in zitten zit ook al jaren te wachten op een vergunning voor nieuwbouw. De Streekboer gaat wel door, en verhuist naar Het Boegbeeld in de wijk. De komende tijd ga ik mij oriënteren op projecten die ik wellicht op kan gaan pakken.”

Gea’s Weggeefwinkel

Vorige week sprak OOG Tv met Gea’s Weggeefwinkel. Zij liet weten dat steeds meer mensen gebruik maken van haar winkel en dat ze de drukte eigenlijk niet meer bij kan benen. Gea pleit voor het opzetten van meer weggeefwinkels in wijken en dorpen. Volgens haar zou de politiek daar in moeten voorzien, omdat het een laagdrempelige manier is om mensen te helpen, waar geen administratieve rompslomp bij komt kijken.