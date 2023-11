Week van de pleegzorg: nog steeds groot tekort aan pleegouders

Foto: Europa Kinderhulp

Er is nog altijd een dringend tekort aan pleegouders. Dat meldt Pleegzorg Nederland deze woensdag, tijdens de aftrap van de Week van de Pleegzorg, Wel heeft 4 procent van de Groningers wel eens overwogen een pleegkind op te vangen.

Op dit moment staan 561 pleegkinderen in ons land op de wachtlijst op zoek naar een tweede thuis. Zij wonen tijdelijk op een plek waar ze niet langer kunnen blijven; of hun thuissituatie is niet veilig of stabiel genoeg om in op te groeien. Zij wachten door het tekort aan beschikbare pleeggezinnen ook te lang op een goede match. Het aantal nieuwe pleegouders neemt al jaren af, terwijl de vraag naar pleegzorg nog altijd groter is. Pleegzorg Nederland hoopt dat deze week meer potentiële pleegouders zich aanmelden.

Bestuurslid Nicolien van den Berg, bestuurslid Pleegzorg Nederland: “Een veilig thuis is voor kinderen cruciaal om op te groeien en zich te ontwikkelen. We zien helaas al jaren een teruggang in het aantal beschikbare pleegouders waardoor kinderen te lang moeten wachten op een pleeggezin of tweede thuis. Te veel kinderen missen daardoor een veilig thuisgevoel met voldoende liefde en aandacht. Het aantal nieuwe pleegouders was vorig jaar zelfs historisch laag.“

Pleegzorg Nederland ziet wel een positieve ontwikkeling in de toename in deeltijdpleegzorg. Deze variant kan ouders ondersteunen en wordt bijvoorbeeld ingezet als aanvulling op hulp thuis. Daardoor kan worden voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst. Het creëren van een veilig thuisgevoel is van zeer groot belang, aldus Pleegzorg. Het maakt kinderen gelukkiger en helpt hen verder in de ontwikkeling richting een stabiele situatie. Factoren die een fijn thuisgevoel kunnen verstoren zijn ruzie of geweld in huis of een onprettige woonomgeving.