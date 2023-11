Wedstrijden Davis Cup Qualifiers worden volgend jaar opnieuw in Martiniplaza gespeeld

Foto: Paul Blom

De kwalificatiewedstrijden die de Nederlandse tennissers spelen tegen Zwitserland, tijdens de Davis Cup Qualifiers, worden in Martiniplaza gehouden. Dat is zondag bekendgemaakt. Ook dit jaar werden de kwalificatiewedstrijden in Groningen gehouden.

In Málaga vond zondag de finale van de Davis Cup 2023 plaats. Voorafgaand vond de loting plaats voor de kwalificatiewedstrijden volgend jaar. Nederland werd bij deze loting gekoppeld aan Zwitserland. De wedstrijden worden gespeeld op 2 en 3 februari. Besloten is dat TeamNL de locatie en de ondergrond mag bepalen. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze wedstrijden in Groningen plaats gaan vinden.

Captain Paul Haarhuis: “Vorig jaar was er in Groningen een geweldige Oranjesfeer. De support van de fans is in deze landencompetitie heel belangrijk. We gaan er vol voor en zullen er alles aan doen om ons weer te plaatsen voor de groepsfase van de Davis Cup Finals.” Haarhuis noemt Zwitserland lastig: “Zwitserland is wel een pittige tegenstander, maar een mooi tennisland met rijke tennishistorie. Met Wawrinka, Stricker en Huesler hebben ze een goed team.”

De ticketverkoop voor de wedstrijd Nederland – Zwitserland is inmiddels gestart.