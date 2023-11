WarmteStad krijgt 22 miljoen uit ‘Wopke-Wiebes-fonds’: ‘Enorme opsteker voor aanleg van warmtenet in Stad’

Foto's door Pjotr Wiese, naamsvermelding verplicht, commercieel gebruik enkel na overleg toegestaan.

WarmteStad heeft een subsidie van 22 miljoen euro ontvangen vanuit het Nationaal Groeifonds. Dat maakte het bedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen woensdagmiddag bekend. Het geld wordt gebruikt om nog eens vijfduizend huishoudens in Selwerd-Zuid aan te sluiten op het WarmteNet.

Het geld komt uit een pot van 20 miljard euro, waarmee het kabinet tussen 2021 en 2025 investeert in het ‘duurzame verdienvermogen’ van Nederland. De subsidiepot kreeg in 2020 de bijnaam ‘Wopke-Wiebes-fonds’, vernoemd naar toenmalige ministers Wopke Hoekstra (CDA) en Eric Wiebes (VVD).

De toekenning aan WarmteStad is volgens de organisaties achter het nutsbedrijf een ‘landelijke erkenning voor de Groningse aanpak van de warmtetransitie’. “Het is een enorme opsteker voor de verdere aanleg van het duurzame warmtenet in Groningen”, aldus Dick Takkebos, directeur van WarmteStad. “En komt op het goede moment, want onze duurzame bronnen zijn klaar voor gebruik, zoals WarmteCentrale Zernike en restwarmte van datacenters. Het zonnewarmtepark Dorkwerd volgt in 2024.” Wethouder Philip Broeksma vult aan: “Momenteel voorziet dit netwerk al meer dan 5.000 huishoudens in de wijken Paddepoel, Vinkhuizen en Selwerd van duurzame warmte. De subsidie is bedoeld voor de aansluiting van nog eens 5.000 huishoudens en de realisatie van het buurtwarmtenet Selwerd-Zuid, waarmee particuliere woningen op het warmtenet worden aangesloten.”

Met het geld worden woningcorporaties en andere gebouweigenaren de komende drie jaar tegemoet gekomen bij de aansluiting van hun vastgoed op het warmtenet, aldus WarmteSad. Ook wordt de subsidie ingezet om de daarvoor benodigde warmteleidingen voor het WarmteNet in Groningen aan te leggen.