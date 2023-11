Waliou Nassirou (14) nog altijd vermist, politie zoekt man die geld opnam met pinpas van vermiste

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 14-jarige Waliou Nassirou uit Drachten wordt nog altijd vermist. Woensdag heeft de politie foto’s gedeeld van een man die geld opnam met de pinpas van de vermiste Nassirou.

De tiener werd voor het laatst gezien op 8 oktober. Rond 10.00 uur zou hij vanuit Drachten naar Groningen of Leeuwarden zijn vertrokken. Mogelijk is hij daarna met het openbaar vervoer in de richting van Rotterdam vertrokken. In Rotterdam is er met zijn pinpas gepind. “De man die wij nu zoeken hoeft niets met de vermissing te maken te hebben”, vertelt de politie. “Mogelijk gaat het om een vriend, familielid of kennis. Dat is vooralsnog onbekend. Wel komen wij graag met hem in contact, omdat hij mogelijk meer weet waar Nassirou is.”

Het pinnen vond plaats op op 8 oktober om 10.00 uur en om 15.55 uur bij een pinautomaat aan de 1e Middellandstraat. “Wij maken ons zorgen om het welzijn van de jongen, daarom kiezen wij er nu voor om de foto van de pinnende man te delen.” Foto’s van de man vind je op deze website. Mensen die meer informatie hebben over deze man, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0800 6070. Anoniem kun je informatie doorgeven via telefoonnummer 0800 7000. Daarnaast is de politie op zoek naar Nassirou. Zijn signalement, en een foto van de jongen, vind je op deze website.