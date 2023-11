VVD wil inzicht in loonkloof tussen man en vrouw bij gemeente Groningen

Foto: Chris Bakker

De raadsfractie van de VVD is benieuwd hoe het bij de gemeente Groningen is gesteld met de gelijke belonging van mannelijke en vrouwelijke gemeenteambtenaren.

De VVD komt met de vragen, omdat het afgelopen dinsdag ‘Equal Pay Day’ was. Deze dag staat symbolisch voor het moment waarop mannen gemiddeld evenveel hebben verdiend als vrouwen in een heel jaar. De fractie ziet een loonkloof niet alleen als probleem vanuit het oogpunt van gelijkwaardigheid. Ook de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever kan door een ‘loonkloof’ in het geding komen.

“We zien dit als een cruciale factor om een aantrekkelijke concurrerende werkgever te zijn en zo het hoofd te bieden aan de huidige arbeidstekorten op bijvoorbeeld onze gemeentelijke projecten, waaronder de woningbouw in Meerstad”, stelt VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs – Setz in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur.

De VVD vraagt zich af in hoeverre mannen en vrouwen in vergelijkbare functies binnen de gemeente Groningen gelijk worden beloond. De partij kijkt daarbij ook naar de secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder flexibele werktijden, kinderopvangfaciliteiten en opleidingsmogelijkheden) en bonussen of andere ‘bijzondere beloningen’.