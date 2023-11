VVD maakt zich zorgen over toon gemeente in brieven parkeervergunningen

Foto Joris van Tweel. Parkeren.

De fractie van de VVD heeft het gemeentebestuur om opheldering gevraagd over de toon in brieven over parkeervergunningen die door bewoners als onprettig wordt ervaren.

“Begin deze maand zijn er brieven naar de inwoners verstuurd over de verlenging, en de prijzen, van de parkeervergunningen voor het aankomende jaar”, vertelt VVD-woordvoerder Teun Havinga. “Van bewoners uit verschillende wijken hebben wij te horen gekregen dat de toon, die in deze brieven aangeslagen wordt door de gemeente, als onprettig wordt ervaren.”

De brief begint op de volgende manier:

‘U hebt een parkeervergunning van de gemeente Groningen, zoals een bewoners-, bezoekers- of bedrijvenvergunning voor de wijk (…). Deze vergunning is geldig tot en met 31 december 2023. Als u niet op tijd betaalt voor volgend jaar, hebt u geen geldige vergunning voor 2024 en loopt u kans op een boete. In deze brief leest u hoe u op tijd kunt betalen.’

Teun Havinga (VVD): “Vertrouwen in plaats van wantrouwen”

Havinga: “Dit komt erg wantrouwend over. Dit terwijl de gemeente wat ons betreft juist van vertrouwen in plaats van wantrouwen uit zou moeten gaan. Daarnaast blijkt dat mensen hun vergunning niet kunnen verlengen omdat de app niet werkt.” De VVD vraagt daarom het gemeentebestuur om brieven te gaan sturen als de digitale infrastructuur op orde is. Daarnaast wil de partij weten of de tekst aangepast, en vriendelijker gemaakt kan worden.