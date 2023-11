VVD Groningen doet aangifte na diefstal van spandoeken en borden

Foto via Politie.nl

De Groninger VVD-campagne wordt, naar eigen zeggen, ‘geteisterd’ door diefstallen en vernielingen. Spandoeken worden telkens gestolen en sandwichborden vernield. Het campagneteam in Stad is er zat van en doet aangifte.

Onder meer David Jan Meijer, die in Groningen campagne voert voor de partij, heeft veel last van de diefstallen. Van Meijers aanhanger zijn al drie spandoeken gestolen en vandalen hebben zijn kar beschadigd. “‘Als ik een spandoek ophang, is dat een dag later alweer weg. De kosten van nieuwe banden, spandoeken en borden lopen zo de spuigaten uit. Zo gaan we in Groningen niet met elkaar om.”

Meijer en de andere lokale VVD’ers zijn er zat van en doen aangifte van de diefstallen en vernielingen. “Veel vrijwilligers zijn al weken bezig om spandoeken en borden te plaatsen, vaak op eigen kosten. Vaak worden ze binnen een week al geconfronteerd met vernielingen, bekladdingen of diefstal.” Over de spandoeken die specifiek van Meijer zijn gestolen besluit de campaigner: “Ik hoop dat de dief het fatsoen heeft om de gestolen spandoeken weer terug te brengen. De dader weet zelf wel waar hij ze gejat heeft.”