Vrouwenzanggroepen zingen op Vismarkt voor vrede

Foto: ingezonden

Zo’n driehonderd vrouwen hebben zondagmiddag op de Vismarkt gezongen voor vrede. Een woordvoerder van de initiatief-zanggroep De Sirenen uit Haren spreekt van een erg mooie middag.

Hoi! Hoe is dit idee ontstaan?

“De voortslepende oorlog in Oekraïne, het conflict in het Midden-Oosten dat begin oktober aan een tragisch nieuw hoofdstuk begon: ik denk dat het twee weken later ongeveer ontstond. Dat je je afvraagt, wat is er toch allemaal aan de hand in de wereld? Wat kunnen we doen? Nog in talloze andere gebieden op de wereld is sprake van conflict en onderdrukking, ver en nabij. We kwamen toen het lied ‘Prayer of the Mothers’, tegen dat we heel graag met onze zanggroep wilden zingen.”

Dat is een lied van Yael Deckelbaum …

“Klopt. Een singer-songwriter die daarbij heeft samengewerkt met een groep moedige vrouwen die zich ‘Women Wage Peace’ noemen. En van het één kwam het ander. Want zoiets kun je in je repetitieruimte zingen, maar het is nog mooier om dit op een plek met veel meer vrouwen uit te kunnen dragen. Dat je een boodschap neerzet: Vrouwen Zingen voor Wereldvrede. We hebben contact gezocht met de gemeente, en zij hebben ons toestemming gegeven om dit op de Vismarkt te doen. En vervolgens zijn we flink in onze netwerken gaan rammelen om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen.”

Vanmiddag was het zover. Bijna driehonderd vrouwen die dit lied ten gehore brengen …

“Het was fantastisch. We hadden verschillende koren benaderd, en ook op sociale media er aandacht voor gevraagd. Het is een hele mooie middag geworden. Velen waren gekleed in wit, de kleur van vrede. Er waren mensen die een vredesvlag hadden meegenomen. We speelden gitaar, iemand was aanwezig die meefloot en er waren trommels. En voor de duidelijkheid: het was geen politieke manifestatie, het was echt een roep voor wereldvrede.”

Uiteindelijk hebben jullie ‘Prayer of the Mothers’ gezongen …

“Dit lied duurt ongeveer vijf minuten, waarbij we de laatste regels als tekst met ons allen hebben herhaald. Op een gegeven moment hebben we het lied nog eens gezongen. Er ontstond spontaan een grote kring, vrouwen hielden elkaars handen vast, er werd gedanst. Ja, het was een hele mooie manifestatie. En deze actie krijgt ook een vervolg, als we opnieuw toestemming krijgen van de gemeente. Op de laatste Adventszondag, op 24 december, gaan we dit nog een keertje doen. Hou de berichtgeving in de gaten op onze website. Wereldvrede is een groot goed.”