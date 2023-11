Vrouwen Drs. Vijfje geven voorsprong tegen DWOW weg

De vrouwen van Drs. Vijfje hebben vrijdagavond in Wieringerwerf na een 3-1 ruststand met 4-4 gelijkgespeeld tegen DWOW.

Laurien de Jong opende de score voor Vijfje. Noa Hulzebos van DWOW scoorde daarop twee keer, maar één daarvan in het verkeerde doel. Renee van der Pijl zorgde voor de 3-1 ruststand voor de Groningers. De Noord Hollanders kwamen terug tot 3-2, maar Nouk van der Wal maakte er 4-2 van. DWOW kwam alsnog langszij via twee doelpunten van Hulzebos.

Drs. Vijfje is tiende in de eredivisie met vijf punten uit zeven wedstrijden.

Eerste divisie A

De mannen van PKC’83/Team Amoeri wonnen thuis met 6-3 van Winsum en zijn vijfde met elf uit zeven in de eerste divisie. In dezelfde klasse is Drs. Vijfje elfde en voorlaatste met zes uit zeven. Thuis werd met 6-1 verloren van Texel ’94.