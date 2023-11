Vrijdag droog, in de loop van zaterdag en op zondag weer regen

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag blijft het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 8 of 9 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Dat is de verwachting van weerman Johan Kamphuis.

In de nacht naar zaterdag koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag is er eerst af en toe zon, maar neemt de bewolking in de loop van de ochtend toe. Tegen het einde van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. De wind, uit zuid tot zuidoosten, neemt toe tot kracht 4 of 5. Met 8 of 9 graden wordt het dan ook waterkoud.

Zondag wordt het zo’n 13 graden, maar we hebben daar niets aan: er vallen enkele flinke buien en er staat een stevige zuidwester, windkracht 4 tot 5.

Maandag zijn de veranderingen klein, maar vanaf dinsdag wordt het volgens Kamphuis een stuk droger. De maximumtemperatuur ligt rond 7 graden. Woensdag en donderdag weinig verandering, met licht oplopende temperaturen: op donderdag zo’n 10 graden.