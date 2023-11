Voorman Volt op verkiezingstournee in Groningen

Foto: Chris Aalbers

Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt in de Tweede Kamer, was dinsdag in de stad. Hij ging in gesprek met vertegenwoordigers van Groninger studentenorganisaties van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit.

De voorman van Volt wilde graag weten wat deze studenten vinden van de huidige staat van het onderwijs in Groningen, en hoe het beter kan.

De aanwezige studentenorganisaties hebben daar veel ideeën over, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Voorman Dassen van Volt wilde in aanloop naar de verkiezingen hier alles over weten.