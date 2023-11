Voor het eerst meer dan 240.000 inwoners in gemeente; provincie doorbreekt grens 600.000 Groningers

Met de komst van ruim vijfeneenhalf duizend nieuwe inwoners (voornamelijk studenten) in augustus en september heeft de gemeente Groningen (inclusief Haren en Ten Boer) voor het eerst meer dan 240.000 inwoners. De grote aantallen studenten zijn ook de aanjager voor een nieuw bevolkingsrecord voor de provincie, die nu meer dan zeshonderdduizend inwoners telt.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal woonden in de gemeente Groningen eind september 243.859 mensen, 2.445 meer dan in augustus. In die maand kwamen ook er ook al 3.117 inwoners bij in de gemeente. Het gros van de bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door het verschil tussen immigratie en emigratie uit de gemeente. In de maanden augustus en september is dit verschil het grootst, doordat grote aantallen studenten zich in de gemeente vestigen. De grootste groei maakte Groningen natuurlijk door in 2019, toen de gemeente fuseerde met Haren en Ten Boer. Maar ook als we deze cijfers bij elkaar nemen voor de fusie doorbreekt Groningen als gemeente een bevolkingsrecord.

Voornamelijk dankzij deze sterke bevolkingsgroei in de Stad doorbreekt de provincie als geheel nu de grens van 600.000 inwoners: 601.532 om precies te zijn. Ook in de provincie als geheel zorgt immigratie naar Groningen (vanuit andere provincies of vanuit het buitenland) voor de grootste aanwas qua nieuwe inwoners. Het verschil tussen geboortes en overledenen liet de afgelopen jaren juist een negatieve aanwas zien van nieuwe inwoners.