Volkshortus Selwerd blijft zeker nog een jaar

Foto's: Wouter Brem

De Volkshortus aan de Eikenlaan in Selwerd blijft nog een jaar staan. Dat maakte de gemeente Groningen vrijdag bekend. Volgens de samenwerkende partijen binnen de kweekkas en ontmoetingsplek is het project een succes.

De kas zou eigenlijk tot en met oktober blijven staan. Maar de deuren blijven langer open. Pas eind november gaat de kas dicht voor de winter, om in april opnieuw open te gaan.

“Bij de opening in april van dit jaar stonden er wat potjes met aarde en wat net geplante zaadjes. Dat is een heel verschil met nu”, schrijft de gemeente Groningen over de voortzetting van het project. “Er groeit van alles, en niet alleen de planten. Ook het contact tussen omwonenden en de kennis van schoolgaande kinderen is in die tijd gegroeid.”

De Volkshortus is een kweekkas en ontmoetingsplek voor wijkbewoners, bedacht door de kunstenaars George Korsmit en Saskia Janssen. Kunstpunt begeleidde de kunstopdracht, en bewoners in de kunstcommissie dachten mee. Het project is onderdeel van de wijkvernieuwing in Selwerd.