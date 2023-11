Voedselbos in Glimmen hotspot voor liefhebbers van de natuur in de herfst

Rozebottels, de exsotische Gojibes, bramen en paddenstoelen: dit is wat je in de de herfst zo al aan eetbaars aan kunt treffen in de natuur in Groningen.

Een plek waar je dit prachtigs allemaal bij elkaar kunt aantreffen is het voedselbos in Glimmen. Daar is een voormalige boomkwekerij omgetoverd in in een walhalla voor mensen die graag gezonde natuurlijke producten willen eten. Hier kan je zien wat allemaal eetbaar is uit de natuur en hoe je dat eventueel in je eigen tuin kunt kweken. Wie van de natuur in de herfst houdt, kan dus hier zijn hart ophalen.

Ruim zeventig vrijwilligers kweken in het bos groenten, fruit en ander aanverwante eetbare artikelen. Behalve de bramen en paddenstoelen zijn er ook appels, bessen, noten, brandnetels, de Japanse duizendknoop en nog veel meer te vinden.