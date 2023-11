Voederbietlampion groeit in populariteit: “Na jaren van afname zijn we hier heel blij mee”

Foto: Rieks Oijnhausen

De traditie waarbij er tijdens Sint Maarten gebruik wordt gemaakt van een voederbietlampion, zit in een voorzichtige lift. Dat is de conclusie van Hein Bekenkamp van de Koninklijke Vereenging voor Volksvermaken.

Hoi Hein! Vorige week sprak ik je ook, toen jullie de bieten uitdeelden op de Vismarkt. De voortekenen waren toen al positief …

“Dat klopt. We hebben toen veel voederbieten uitgedeeld. Er was veel belangstelling voor. En vervolgens is het de vraag wat er mee gaat gebeuren. Gaan er ook daadwerkelijk lampions gemaakt worden? Na gisteren kunnen we concluderen dat die toename er inderdaad is, maar dat het nog niet de opmars is die we eigenlijk zouden willen. Het mag nog wel wat meer. Maar na jaren van afname kunnen we wel concluderen dat het weer toe neemt. En daar zijn we ontzettend blij mee.”

Voederbietlampion

Het gebruik maken van een voederbiet als lampion is een traditie die in Groningen al heel lang bestaat. Vroeger waren voederbieten goedkoop en makkelijk verkrijgbaar. Ze waren ook relatief makkelijk om uit te hollen en te versieren. Het was daarom de ideale lampion voor kinderen om er mee langs de deuren te gaan. Door de opmars van andere soorten lampionnen, zoals papier, karton en plastic, heeft de voederbiet aan ruimte ingeleverd. Volksvermaken zet zich in om juist deze traditie te behouden.

Gisteren vond de Sint Martinusoptocht plaats. Hoe is dat verlopen?

“Dat was echt een feestje, waarbij de vele regen toch wel een smetje was. Ik ben vandaag ook een groot deel van de dag bezig om alle uniformen van de soldaten weer netjes te maken, en op te ruimen. De optocht werd namelijk voorafgegaan door Sint Martinus te paard, die begeleid werd door verschillende Romeinse soldaten. Wat heel tof was, was dat we weer een showband hadden die mooie muziek speelde. Showband Noordenveld uit Roden maakte er echt een feestje van. En de stoet was veel langer dan we de afgelopen jaren hadden. Dat kwam ook deels omdat er Sint Martinuslopers deelnamen. De Gulden Martinusweg is namelijk een feit, waarbij mensen van Groningen naar Utrecht kunnen wandelen via een langeafstand wandeling. In Utrecht zijn op 1 november mensen begonnen aan de tocht. Zij arriveerden gisteren in Groningen, en liepen in de stoet mee. Heel erg leuk.”

Vervolgens werden jullie verwelkomd in de kerk …

“De kapel van de kerk bleek eigenlijk te klein te zijn. Er moesten stoelen bijgeplaatst worden om iedereen een zitplaats te bieden. Terwijl een professionele jury zich boog om de lampionnen te beoordelen, konden de kinderen, en hun ouders, luisteren naar het Sint Martinus-verhaal. Ook waren er verschillende liedjes te horen. Na afloop werden de prijzen uitgereikt. De mooiste lampions werden namelijk beloond met een prijs. De prijs van mooiste voederbietlampion ging naar Yara. Zij kreeg twee vrijkaartjes voor een thuiswedstrijd van FC Groningen. Andere winnaars, in andere categorieën, kregen mooie bordspelen uitgereikt, aangeboden door de stichting Marktactiviteiten.”

Je klinkt enthousiast. En je vertelt dat de belangstelling groot was, en de voederbietenlampions in de lift zitten. Is het vanaf nu ook achterover leunen?

“Nee, absoluut niet. We zullen echt aan de slag moeten blijven om deze traditie in ere te houden. En er zijn ook verbeterpunten. Vorige week op de Vismarkt, tijdens het uitdelen van de bieten, merkten we dat er veel anderstaligen rondlopen. En ga dan maar eens, zonder voorbereiding, uitleggen, in het Engels, wat Sint Maarten is, en hoe je een voederbietlampion maakt. Voor volgend jaar willen we daarom een flyer of een folder samenstellen met in de Engelse taal deze uitleg.”

Volgend jaar valt 11 november op een maandag …

“Eigenlijk zijn we daar wel blij mee. Dit jaar moesten we de optocht eerder op de dag plannen, omdat je kinderen aan het eind van de middag ook de gelegenheid wilt bieden om langs de deuren te kunnen gaan. Volgend jaar speelt dat probleem niet. De optocht zal dan op zaterdag 9 november plaatsvinden. We zullen dan ook weer wat later in de middag starten, tijdens de schemering, zodat je ook heel mooi de lampjes gaat zien. Dat je weer echt de sfeer proeft. Het voordeel dan is dat er ook geen haast is. Je hebt wat meer tijd. Kortom: we zijn tevreden, en het gaat goed, maar we zullen wel hard aan de slag moeten blijven.”

OOG Tv maakte eerder een reportage over het maken van een voederbietlampion: