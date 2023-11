VNO-NCW MKB Noord: ‘Steeds meer afstand en wantrouwen tussen ondernemers en gemeente Groningen’

Foto: ingezonden

Er is een kloof ontstaan tussen ondernemers en de gemeente Groningen. Dat stelt Anita Winter, voorzitter en regiobestuur Groningen van VNO-NCW MKB Noord. “Sigaren rokende aandeelhouders in een bestuurskamer? De wethouder zal zich verbazen.”

Winter reageert in een artikel op de LinkedIn-pagina van de noordelijke afdeling van de ondernemersvereniging op een aantal ontwikkelingen van eerder deze maand binnen de gemeente. Dat de invoering van reclamebelasting voor volgend jaar (die afgelopen woensdag in de gemeenteraad een fiat kreeg) de ondernemers niet aanstaat, was al bekend. “Waarom wilde de coalitie niet samen en vanuit wederzijds vertrouwen met elkaar werken aan het tegengaan van verrommeling van de openbare ruimte?”, vraagt Winter zich af. “In plaats daarvan kiest de coalitie voor het extra belasten van ondernemers. In een tijd waarin de lastendruk toch al enorm is. Maar het beeld lijkt te zijn dat ondernemers dit toch wel kunnen betalen, ‘niemand failliet hoeft te gaan door deze maatregel’ en een heffing nodig is om ondernemers in beweging te krijgen.”

Maar Winter laat weten ook ontluisterd te zijn door een uitspraak van wethouder Philip Broeksma. In een toelichting op het oprichten van een eigen gemeentelijk energiebedrijf gebruikte Broeksma woorden in de trant ‘de opbrengst gaat niet naar aandeelhouders die in de bestuurskamer sigaren zitten te roken’. Een volkomen misplaatst en vastgeroest beeld, aldus Winter: “Is dat het beeld dat hij heeft van de ondernemers die de gemeente rijk is? (..) Als dat daadwerkelijk het beeld is dat de wethouder van ondernemers heeft, nodig ik hem van harte uit eens in gesprek te gaan met ondernemers, specifiek die ondernemers die bezig zijn met energietransitie. Hij zal zich verbazen.”

Winter en haar belangenvereniging stellen dat de Groninger coalitie niet beseft dat ze haar ondernemers nodig heeft: “We moeten vanuit wederzijds vertrouwen en respect de kloof tussen ondernemers en de gemeente kleiner maken. Samen denken in kansen en mogelijkheden en een ondernemersklimaat creëren waarin ondernemen wordt aangemoedigd en bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen. Zodat bedrijven zich hier willen vestigen, hun nek uitsteken en de inwoners hier graag wonen en werken.”