Vlag voor de Rechten van het Kind onthuld in Beijum

Foto: Rieks Oijnhausen

Op basisschool Het Palet in Beijum hesen wethouder Rik van Niejenhuis , kinderburgemeester Jorn en John van der Woude (voorzitter van het Bevrijdingsbos) dinsdagmiddag een vlag voor de Rechten van het Kind.

Kinderen van groepen 6 en 7 hebben de vlag ontworpen. Zij droegen daarnaast een aantal gedichten voor tijdens de onthulling van de vlag.

De Dag van de Rechten van het Kind word elk jaar gevierd op 20 november. Op deze dag in 1989 namen de Verenigde Naties het verdrag voor de Rechten van het Kind unaniem aan. Dit verdrag gaat over voeding, school, wonen en gezondheid, maar ook over geloof, ouders en vrienden, mishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten. Op dit moment zijn 196 landen partij bij het Kinderrechtenverdrag. Nederland bekrachtigde het Kinderrechtenverdrag op 8 maart 1995.