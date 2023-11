Viva Las Vegas: Groningse pijpfitters gaan voor het wereldkampioenschap

Groningen heeft een nationaal kampioen erbij. Het Waterbedrijf Groningen wist de afgelopen maand de titel te pakken in de sport pijpfitten.

Maar wat houdt de sport pijpfitten precies in? “Het zijn fitterijwedstrijden waarbij je een aansluiting op het waternetwerk maakt”, zegt coach Harry Boels. “Normaal gebeurt dat natuurlijk in de grond, nu boven de grond. In het dagelijks leven gaat het ook wat langzamer.”

Bij de sport zijn er specifieke zaken belangrijk. “Het gaat om snelheid, hygiëne en je moet foutloos zijn. Binnen een team heb je drie mensen: de fitter, de boorder en de coach. Ieder lid heeft zijn eigen onderdeel en uiteindelijk kom je samen. Als aan het einde het water eruit komt, stopt de tijd.”

‘Och, die Groningers zijn er weer’

Met de nationale titel behoort het Waterbedrijf Groningen behoort daarmee tot de wereldtop in deze sport. “Als we aankomen bij wedstrijden, dan zien de tegenstanders ons en denken ze: ‘och, die Groningers zijn er weer'”, grapt Boels.

Je moet op verschillende dingen letten. “Je mag bijvoorbeeld geen lekkage hebben en de watermeter moet recht staan. Als je een paar drupjes lekkage hebt, dan krijg je al strafseconden. Dat gaat heel hard.”

Eefko Aukes is scheidsrechter bij het pijpfitten. “Je krijgt de snelste tijden als je per onderdeel gaat oefenen. Als je bij een koppeling hapert, moet je gewoon een hele middag alleen die koppeling trainen. Dat geeft rust. Met rust worden de meeste winnende tijden behaald.”

Viva Las Vegas

De Groningse pijpfitters zullen Nederland gaan vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap in Las Vegas. “Dan komt er wel meer bij kijken”, zegt Boels. “Wij oefenen voornamelijk met het Nederlandse systeem, maar daar ga je werken met het Amerikaanse. Dat is nog veel groter. Daar moet je dus mee trainen.”

De heren gaan in Las Vegas voor de wereldtitel. “Dat is natuurlijk ons doel. Je doet mee voor de winst en niet voor plek twee of drie. Het is gewoon trainen, trainen en trainen. Je moet je eigen tijd erin stoppen want je hebt die tijd nodig om te kunnen presteren.