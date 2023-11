Vijftien procent van gemeente Groningen stemde lokaal; deze verkiezingskandidaten deden het goed in eigen gemeente

Van de iets minder dan 147.265 inwoners van de gemeente Groningen die afgelopen woensdag hun stem uitbrachten tijdens de verkiezingen van de Tweede Kamer, koos iets meer dan vijftien procent voor een kandidaat uit de eigen gemeente.

Dat blijkt uit de volledige stemmingsuitslag van de verkiezingen voor de gemeente Groningen, waarin per kandidaat staat opgetekend hoeveel stemmen zij hebben ontvangen. Van alle stemmen in onze gemeente ging zo’n vijftien procent naar een lokale kandidaat. Dat wil zeggen: een kandidaat uit de gemeente Groningen.

Strijd om de lokale stem

Wie wist dan het beste om de lokale stem aan zich te binden? Daarvoor kun je op verschillende manier naar de uitslag kijken.

Winnaar in absolute aantallen: oud-wethouder Glimina Chakor

Manier één is met het absolute aantal stemmen wat werd uitgebracht op een kandidaat. Met een voorsprong van tweehonderd rood gekleurde vakjes wint oud-wethouder Glimina Chakor (GroenLink) de strijd om de lokale Groningse stemmen. Het vakje achter haar naam werd 5038 keer ingekleurd.

Fractiegenoot Julian Bushoff kwam 170 stemmen tekort voor de hoogste trede, met 4.868 stemmen. Opvallend, want Bushoff nam een achtste plaats in op de kieslijst van PvdA/GroenLinks. Chakor stond vijftien plaatsen lager.

Wieke Paulusma (D66) maakt dit podium af, met 2.748 stemmen van Groningse kiezers.

Winnaar in percentage stemmen op een partij: Stieneke van der Graaf

Maar er kan ook anders naar de lokale stem worden gekeken. Kiezers hebben misschien voorkeur voor een bepaalde partij of hun standpunten, maar kiezen er toch voor om dan niet het bovenste vakje van de lijsttrekker in te kleuren. Zo zouden ze hun lokale belangen, via een partij, richting een blauwe stoel kunnen sturen.

Elf procent van de stemmen op een partij met een Groningse kandidaat ging ook daadwerkelijk naar de kandidaat uit onze gemeente. Kijken we zo naar de lokale stemmen, dan komt er een andere winnaar naar voren. Met 38 procent van de uitgebrachte stemmen (1435 in totaal) op de ChristenUnie wint Stieneke van der Graaf deze manier van lokale stemmen tellen.

Zilver ging, met deze blik naar de lokale stem, naar Sandra Beckerman, Zij sleepte 30 procent van de Groningse SP-stemmers naar zich toe. De derde plek in deze lijst gaat Robin Twickler. Zij wist 21 procent van de Groningse Volt-stemmers aan zich te binden.

Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers

Deze lijst met lijstjes is natuurlijk niet compleet zonder ook de ‘verliezers te noemen. Een 37ste plek op de kieslijst voor de ChristenUnie noopte de Groningse kiezer allerminst om Antrude Oudman een plek in de Tweede Kamer te gunnen. Zij kreeg slechts 32 stemmen. Partijgenoot Mark Treurniet (plek 20) deed het niet veel beter met veertig rode vakjes. Oud-Statenlid Robert Pestman (plek 20 voor BVNL) maakt dit lijstje af, met 52 stemmen.

Ook als we kijken naar de tweede manier van lokale stemmen tellen (percentage Groningse stemmen op een lokale politicus op alle stemmen op een partij) staan Oudman (0,8 procent) en Treurniet (1 procent) onderaan. Een 71ste plaats op de kieslijst, in combinatie met 1 procent van de Groningse D66-stemmen, maakt oud-gedeputeerde Fleur Gräper – Van Koolwijk nummer drie in deze telling.