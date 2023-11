Viaduct Concourslaan heeft nieuwe historische afbeeldingen

Foto: Groningen Bereikbaar

Als je regelmatig over de Concourslaan in het Stadspark fietst, heb je ze misschien al gezien: de nieuwe afbeeldingen op de muur onder het nieuwe viaduct.

De Concourslaan is een belangrijke fietsverbinding die dwars door het park gaat. Als je over de weg fietst, kom je de bekende Drafbaan tegen. Deze werd in 1922 in gebruik genomen voor paardenkoersen. De Drafbaan is vereeuwigd onder het viaduct, waarbij er een aantal actiefoto’s van zo’n race is gebruikt. De foto’s dateren uit mei 1935.

Op de andere historische afbeelding is de centrale vijver van het park te zien. Op de foto staan tientallen vrouwen klaar om aan een zwemwedstrijd deel te nemen. Deze foto komt oorspronkelijk uit 1953. Aan de rechterkant staan kinderen die in een zandmeertje aan het zwemmen zijn.

Het viaduct bij de Concourslaan is nog niet af. Er zullen werkzaamheden gaan plaatsvinden, waarbij de onderdoorgang wel openblijft voor voetgangers en fietsers. Dit viaduct moet aankomende zomer klaar zijn.

Bekijk hieronder de nieuwe afbeeldingen: