Verkiezingsuitslag leidt tot ‘Mars voor Iedereen’ door Groningen: “We hopen dat zondag veel mensen meelopen”

In de binnenstad van Groningen vindt zondag de ‘Mars voor Iedereen’ plaats. Het is een initiatief van de jongeren van GroenLinks-PvdA naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van afgelopen week.

“We willen stil gaan staan bij de verkiezingsuitslag”, laat de organisatie weten. “Het doel van de mars is om te verbinden, om samen hand in hand te staan en te laten weten dat Nederland niemand in de steek zal laten. Tijdens de mars laten we zien dat we in Nederland er voor elkaar zijn. Iedereen is gelijk, je mag jezelf zijn, je hoort erbij, wie je ook bent, waar je vandaan komt en wat je overtuigingen ook zijn.” De organisatie benadrukt dat de mars geen politieke bijeenkomst of demonstratie is, maar een vreedzame ontmoeting voor inclusiviteit.

“Saamhorigheid en inclusie”

“Voor de mars hebben we alle politieke partijen uitgenodigd, maar ook talloze organisaties en instellingen hebben we aangeschreven. Daarbij is het niet de bedoeling dat zij laten zien dat ze er zijn, maar dat vooral hun achterban de mogelijkheid krijgt om mee te lopen. Dat we echt gestalte kunnen geven aan de boodschap van saamhorigheid en inclusie.”

“Rondje door de binnenstad”

De mars begint zondag om 13.00 uur op de Vismarkt. “We lopen daarna een rondje door de binnenstad. Afhankelijk hoeveel mensen mee gaan lopen, verwachten wij dat dit ongeveer een half uur gaat duren. De mars eindigt weer op de Vismarkt. Op de Vismarkt zullen ook een aantal toespraken worden gehouden.” Bij de verkiezingen afgelopen woensdag werd de PVV met 37 zetels de grootste partij. In Groningen werd GroenLinks-PvdA de grootste partij. Afgelopen dagen werd er in meer steden stilgestaan bij de verkiezingsuitslag, zoals bijvoorbeeld in Utrecht.